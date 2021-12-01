Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama...
Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Aralık ayına girmemiz ile birlikte gözler kira artış oranına çevrildi. Bu ay sözleşmesi dolan kiracılar ile ev sahipleri, ne kadar zam yapılabileceği konusunda araştırmalara başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla araştırdığı "kira zammı ne kadar?" sorusu yanıt buluyor. Aralık ayında kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, bu ay ne kadar zam yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte kira zammının da detayları belirlenecek. Peki, Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Hemen şunu belirtelim ki, TÜİK tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi ile birlikte aralık ayı kira zam oranı da belli olacak. TÜİK, kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık Cuma günü açıklayacak. Cuma günü aralık ayına ilişkin kira zammı da belirlenecek.
İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları:
KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.
EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…
- Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama...
- Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Kimler uzman öğretmen olabilir?
- MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak?
- Fatma Büyük kimdir, tutuklandı mı? Yozgat’ta 1 aylık bebeği öldüren cani anne Fatma Büyük kimdir?
- Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?
- Başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? MEB uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hangi tarihte yapılacak?
- Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yıllara göre asgari ücret zam oranları! Asgari ücret artarsa memur maaşı artar mı?
- Ve netleşti! Doktor, hemşire, sağlık çalışanı maaşı 2022 ne kadar olacak? 2.500 – 5.000 TL arası zam geliyor! Kim ne kadar alacak?
- Erdoğan asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar oldu? 1 Aralık’ta asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret toplantısı sonucu…