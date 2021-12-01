Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla araştırdığı "kira zammı ne kadar?" sorusu yanıt buluyor. Aralık ayında kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, bu ay ne kadar zam yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte kira zammının da detayları belirlenecek. Peki, Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, TÜİK tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi ile birlikte aralık ayı kira zam oranı da belli olacak. TÜİK, kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık Cuma günü açıklayacak. Cuma günü aralık ayına ilişkin kira zammı da belirlenecek.

İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları: