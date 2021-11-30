Son dakika: THY'den seferler hakkında kritik uyarı! Seferler anbean takip edilecek
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli lodos nedeniyle açıklama yaptı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi. Türk Hava Yolları'ndaki seferler hakkında güncel bilgilere THY sitesin ve çağrı merkezinden ulaşılıyor. Yolcular seferler için uçuşların son durumunu sürekli kontrol edebilecek.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu.
ANLIK BİLGİLER THY'DE
Türk Hava Yolları'ndaki seferler hakkında güncel bilgilere THY sitesin ve çağrı merkezinden ulaşılıyor. Yolcular seferler için uçuşların son durumunu sürekli kontrol edebilecek.