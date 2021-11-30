Son dakika | Kalyon Enerji’den 812 milyon dolarlık dev anlaşma

GE Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Hibrit Sistemler Üst Yöneticisi Prakash Chandra, Türkiye'nin güneş enerjisinde potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, "Bu potansiyel, güneş enerjisinin şebekeye güvenilir şekilde ve tesis ölçeğinde entegre edilmesine yardımcı olacak akıllı çözümlerle ele alınabilir. Bu projelerde, Kalyon Enerji ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz ve Türkiye'de yenilenebilir enerji penetrasyonunun artırılabilmesini sağlayacak fırsatlar için sabırsızlanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan da proje için sağlanan krediye ilişkin "Sağladığımız destekle, Türkiye'deki iki milyon hanenin güneş enerjisinden faydalanmasına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.