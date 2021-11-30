Anneye erken emeklilik imkanı! 2160 günü dolduranlar dikkat: Doğum borçlanması kilit role sahip
Anneye erken emeklilik fırsatı doğdu. Kadın sigortalılara yasalarımız pek çok imkan sunuyor. Annelere doğum borçlanması ile erken emeklilik yolu açılıyor. Staj avantaj sağlarken; evlat edinenlere de engelli çocuğu olanlara da erken emeklilik imkanı sunuluyor. İşte anneye erken emekliliğin yolunu açan formülle ilgili tüm detaylar...
Kadın sigortalılara yasalarımız pek çok imkan sunuyor. Annelere doğum borçlanması ile erken emeklilik yolu açılıyor. Staj avantaj sağlarken; evlat edinenlere de engelli çocuğu olanlara da erken emeklilik imkanı sunuluyor...
HER ÇOCUKTAN 720 GÜN:
Anneler için emeklilik formüllerinde sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor.
3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.
STAJ SAYILIYOR: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı dikkate alınmıyor.
Ama anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.
EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA: Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.
Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, doğumdan evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.
ENGELLİDE ÖZEL İMKAN
Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den sonra, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bundan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğun ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şart.
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