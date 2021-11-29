Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? 2021 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? 2021 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Önümüzdeki yılın emekli maaşlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamlarının yüzde kaç çıkacağı arama motorlarında sorgulanacak. Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 artış göstermişti. Peki; Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? 2021 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
2021 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? Yıl sonu yaklaşırken enflasyon rakamları önem kazanırken, milyonlarca çalışan enflasyon oranlarına göre zam hesaplaması yapıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli ve çalışan Kasım ayı enflasyon oranlarını bekliyor. Peki; 2021 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI!
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.
Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,25 artış gerçekleşti.
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- Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? 2021 Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
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