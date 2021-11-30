Asgari ücretliler için kritik tarih: Yeni zam her an açıklanabilir! Net ücret 3.532 TL olacak

Ancak yüzde 30 artış oranı da telaffuz ediliyor. Eğer asgari ücretin zam oranı yüzde 25 olursa net ücret 3 bin 532 lira 38 kuruşa, brüt ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa çıkacak.

Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse de bu kez asgari ücret net 3 bin 673 lira 67 kuruş, brüt de 4 bin 650 lira 75 kuruşa ulaşacak.