Asgari ücretliler için kritik tarih: Yeni zam her an açıklanabilir! Net ücret 3.532 TL olacak
Asgari ücretlinin beklediği gün geldi çattı. Asgari ücret ne kadar olacak sorusu yanıt buluyor. 2022’de geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı yarın. Zam oranının bu toplantıda belirleneceği beklentisi büyük. Yeni ücret için hem zam hem de destek formülleri masada. Asgari ücretin en az 3.532 TL olması bekleniyor. İşte tüm detaylar...
Milyonların gözü-kulağı, 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapıyor. İşçi sendikalarının zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına, Çalışma Bakanlığı ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi.
Gözler, yarınki toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücret için hem zam hem de destek formülleri gündemde.
2 ORAN KONUŞULUYOR
Önceki yıllardaki artışlara bakıldığında genel olarak asgari ücretin enflasyonun 6-7 puan üzerinde belirlendiği görülüyor. Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 18.4. Bu çerçevede yeni asgari ücret için yüzde 25 formülü gündeme geliyor.
Ancak yüzde 30 artış oranı da telaffuz ediliyor. Eğer asgari ücretin zam oranı yüzde 25 olursa net ücret 3 bin 532 lira 38 kuruşa, brüt ücret 4 bin 471 lira 88 kuruşa çıkacak.
Zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirse de bu kez asgari ücret net 3 bin 673 lira 67 kuruş, brüt de 4 bin 650 lira 75 kuruşa ulaşacak.
BU FORMÜLLER MASADA DİREKT DESTEK
5510 sayılı Yasa'nın geçici 85. maddesi gereğince bu yıl işçi başına işverene 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu desteğin artırılarak işçiye ödenmesi söz konusu. Böylece daha önce 150 liraya kadar çıkan bu destek, seyyanen bir zam olarak ödenebilir.
AGİ FORMÜLÜ
Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Burada gelir vergisinin tamamının AGİ olarak işçiye ödenmesi sağlanabilir.
2021 yılı tutarlarıyla bakıldığında bekar bir işçi için 268,31 lira olan AGİ, bu formül uygulanırsa 187,82 lira gelir vergisi ve 27,15 lira damga vergisi eklenerek 483,28 liraya çıkabilir. Asgari ücret yüzde 25 artarsa ve bu formül hayata geçerse bekar işçi için 335,39 lira olacak AGİ, 234,78 lira gelir vergisi ve 33,94 lira damga vergisi eklenerek 604,11 liraya çıkabilecek.
VERGİSİZ ÜCRET FORMÜLÜ
Tüm asgari ücretliler için, apartman görevlilerine uygulanan vergisiz ücret formülü devreye alınabilir. Halen asgari ücret net 2 bin 825 lira iken, apartman görevlileri 3 bin 40 lira alıyor. Eğer 2022 zammı yüzde 25 olursa asgari ücret net 3 bin 532, kapıcılar için 3 bin 801 liraya çıkacak. Bu formülle tüm işçiler 3 bin 801 lira alabilecek.
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