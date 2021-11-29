Karadeniz’de ikinci müjde! 150 yıllık hayal de gerçek oluyor

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olmaya hazırlanan Filyos'u gezdi. Donat izlenimlerini aktarırken, Karadeniz'den gelen ikinci müjdeyi açıkladı.

İşte Donat'ın köşesinde yayınladığı o yazı:

Bugün büyük bir müjdemiz var. Arayan, çalışan, üreten Türkiyem, Karadeniz'de ikinci doğalgaz rezervi buldu. Büyük olay, moralleri yükseltecek bir başarı. Henüz duyurulmadı ama yakında resmen açıklanacak. Ve bütün dünyanın bilgisi olacak.

Rüyalar rüyalar... Her şey bir rüya ile başlar... Rüyalar, hayaller, "Vizyon denilen ırmağı besleyen derelerdir."

Emel Sayın, ne kadar da güzel söyler... Nihavend şarkı:

"Rüyalar gerçek olsa."