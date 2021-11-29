Karadeniz'de ikinci müjde! 150 yıllık hayal de gerçek oluyor
Osmanlı Sultanı 2’nci Abdülhamit’in Karadeniz’de Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde liman yapma hayali olan 150 yıl sonra gerçekleşiyor. Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olacak olan Filyos'ta 30 bin kişi istihdam edilecek. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Filyos'u gezerken, Karadeniz'deki ikinci müjdeyi duyurdu.
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olmaya hazırlanan Filyos'u gezdi. Donat izlenimlerini aktarırken, Karadeniz'den gelen ikinci müjdeyi açıkladı.
İşte Donat'ın köşesinde yayınladığı o yazı:
Bugün büyük bir müjdemiz var. Arayan, çalışan, üreten Türkiyem, Karadeniz'de ikinci doğalgaz rezervi buldu. Büyük olay, moralleri yükseltecek bir başarı. Henüz duyurulmadı ama yakında resmen açıklanacak. Ve bütün dünyanın bilgisi olacak.
Rüyalar rüyalar... Her şey bir rüya ile başlar... Rüyalar, hayaller, "Vizyon denilen ırmağı besleyen derelerdir."
Emel Sayın, ne kadar da güzel söyler... Nihavend şarkı:
"Rüyalar gerçek olsa."
1972... Sinema filmi... Rejisör Hulki Saner... Kimler rol almadı ki? Hulusi Kentmen'den Müjdat Gezen'e, Saadet Sun'dan Esen Püsküllü'ye kadar.
Bir zamanlar... Cumhuriyetten önce... Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamit'in "Rüyası" vardı:
Karadeniz'de... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde, "Liman yaptırmak."
"Rüya... Hayal... Ufuk... Vizyon... Bölgenin kaderini değiştirecek bir liman."
Sultan öldü... 1918... İstanbul'da ebedi istirahatgahında yatıyor.
Ama... Rüyası, "Gerçekleşiyor."
Büyük ve güçlü Türkiye, "150 yıllık hayali" gerçeğe dönüştürüyor.
***
Müjdeler olsun
Şunun şurasında ne kaldı? 2023, kapıya dayandı... Cumhuriyet'in 100'üncü yılı... Coşkuyla kutlayacağız.
1973... Cumhuriyet'in 50'nci yılını kutlarken... "50'nci Yıl Marşı'nı" söylemiştik:
"Müjdeler var yurdumun toprağına taşına,
Erdi Cumhuriyetim 50 şeref yaşına."
Bugün... Bizim de bir "Müjdemiz" var... Hem de "Büyük müjde."
Türkiyem... Arayan, çalışan, üreten ülkem... Karadeniz'de, "İkinci doğalgaz rezervi" buldu.
"Büyük olay... Moralleri yükseltecek bir başarı... Hazine." Ama henüz duyurulmadı... Yakında "Resmen" açıklanacak... Ve bütün dünyanın bilgisi olacak.
Geldik... Öğrendik... Sevindik... "Türkiye, bu büyük müjdeyi" bizden duysun istedik.
***
Bölgenin kaderi değişiyor
Filyos... Türkiye'nin, "Üçüncü büyük limanı" olacak.
30 bin kişi istihdam edilecek... Dolaylı olarak, 100 bin kişi ekmek yiyecek.
Yıllık kapasite... İndirme, yükleme... 25 milyon ton.
Rıhtım... 3 kilometre uzunluğunda.
5 büyük, 8 orta büyüklükte, 13 gemi aynı anda, "İndirme, yükleme" yapabilecek.
"Havaalanı" gibi işleyecek... Bütün işlemler, bilgisayar yazılımları ile programlanacak, dakik olarak gerçekleştirilecek... Gemi, günlerce, "Açıkta" beklemeyecek... Bulunduğu limandan yola çıkarken, Filyos limanına ne zaman gireceği belli olacak... Konteynerler boşaltma ve yeniden yükleme için hazır bekleyecek. Böylece masraflar minimuma inecek.
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İşte Büyük Türkiye
Türk siyasetine, "Büyük Türkiye" sözü Süleyman Demirel ile girdi.
Rahmetli, "Böyük Türkiye" derdi... "Böyük düşüneceksin" diye devam ederdi.
Filyos... "Büyük Türkiye'ye... Atatürk'ün modern Türkiye'sine" yakışan bir büyük eser:
Toplam yatırım arazisi... 6 milyon metrekare.
2 milyon metrekare liman... "Altyapı inşaatı bitti."
Endüstri bölgesi... 2 milyon metrekare... 1 milyon metrekaresi TPAO'ya teslim edildi... Altyapı tamamlanmak üzere... Kısa süre içinde doğalgaz işleme rafinerisi inşaatı başlayacak... Karadeniz'den çıkan doğalgaz burada, "İşlemden" geçecek... Ve "Marmara Boru Hattı'na" bağlanacak... Konutlarımızda, kendi gazımızı yakacağız, sanayide kendi gazımızı kullanacağız.
Endüstri bölgesinin diğer 1 milyon metrekaresi... "Fabrikalar... Ve Serbest Bölge."
Geriye kaldı, 2 milyon metrekare... "Yeşil alan... Sağlık bandı... Sosyal tesisler... Hastane... Otel... Alışveriş merkezi... Spor kompleksi."
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Gurur duyulacak bir eser
Siyasetçiler... O parti bu parti... "Anavatan, Doğruyol, Sosyal Demokrat Halkçı Parti... Özal, Demirel, İnönü."
Geçmişte hepsi de, "Filyos'tan" söz ettiler.
Tek parti iktidarı... Koalisyonlar... Seçim dönemlerinde, "Zonguldak mitinglerinde" aynı konu seslendirildi:
-İktidar olacağız... Filyos'a liman yapacağız. "Filyos aşkıyla" çok siyasetçinin saçları ağardı... Bunlardan biri de Köksal Toptan.
"Filyos'a gideceğimizi" söyleyince... Heyecanlandı... "Ben de geliyorum" dedi... Sabah buluşmak üzere sözleştik.
Ama... Gece... Ateşi yükseldi... Sabah, biz Filyos'un yolunu tutarken, Köksal Toptan, "Hastanedeydi... Korona şüphelisi."
Neyse... Çok şükür... Testi "Negatif" çıktı... Ağır grip.
Geçmiş olsun... Hasta yatağında iken bile bizi sık sık aradı... Sordu... "Nasıl? Gördün mü? Beğendin mi?" Beğenmek ne kelime... Filyos'a, bu dev eserle, bunu başaran ülkemle gurur duydum.
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Aşkla çalışınca
Bıkmadan usanmadan, engellere çengellere aldırmadan, "Yapamazsın" diyenlere kulak asmadan... Ararsan... Bulursun.
Yeter ki... Kerem'in Aslı'ya... Ferhat'ın Şirin'e duyduğu aşkla... İnançla ve inatla... Ara.
Türkiye aradı ve... Karadeniz'de, "Tarihin en büyük doğalgaz rezervini" buldu... 320 milyar metreküp.
"Kuyuda" çalışmalar devam ediyor.
2023... "Kendi gazımız" evlerimize gelecek.
Filyos'ta... Büyük yatırımın limanında... Ay-yıldızlı gemiler... İsimleri Fatih, Yavuz ve Kanuni... "150 kilometre uzaktaki ana sondaj gemisine" malzeme taşıyorlar.
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500 yıllık "önlem"
Filyos Çayı... "Bolu Dağları'ndan" gelen su, kıvrım kıvrım dolaşarak, Karadeniz'e ulaşıyor.
"Dolaşırken... Akarken" Filyos'ta, "Dev yatırımın" yapıldığı arazinin ortasından geçiyor.
Burası, "Sel ağzı bölgesi."
Dikkat! Son 500 yılın, "Yağışları" incelendi... Büyük bir "Arşiv çalışması."
Ve... Filyos Çayı'nın kenarına, "Taşkından koruma setleri" yapılması kararlaştırıldı... Ayrıca, "Köprüler, köprüler."
"Çalışmalar" sürüyor... Aralıksız... Bölgede, "Kuleler... Sondaj ve iş makineleri... Şehir içi trafik gibi."
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Çevreye duyarlı
Anlatmakla bitmez... Yatırım öylesine büyük ki... "Bölgenin lokomotifi."
Bölgedeki sanayi tesisleri, "Bacasız" olacak... TEMA Vakfı da devrede.
Euro ile Dolar ile ithal ettiğimiz, "Her şey " Filyos'ta üretilecek.
Demiryolu bağlantısı... "Evet, o da var."
2 fabrika... 500 bin metrekarelik... "Entegre" tesisler olacak... Afrika'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat... 2022'de temelleri atılacak.
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Teşekkürler
Tosyalı Grubu... Mühendisler... Yüzlerce işçi... 2 milyon metreküp kazı... 3 milyon metreküp dolgu.
50 metre genişliğinde... 3 kilometre uzunluğunda... Ağaçlandırılmış yol.
Yeşil bir coğrafya... İçinde, "Kuş cenneti" bile olan proje.
Geze geze bitiremiyoruz.
Fuat Tosyalı ile... Şerif Tosyalı ile konuşuyoruz... Kutluyoruz.
Şantiyenin başındaki mühendis Ramazan Yücel... Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman... Mühendisler... Teknik elemanlar...
Bütün gününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
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