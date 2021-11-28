Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Araba alacaklar dikkat...
Çip krizi ne zaman biter? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi. Özellikle araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Araba alacaklar dikkat...
Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi. İşte, Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir?
ÇİP KRİZİ NEDİR?
Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.
Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda büyük önem taşıyan çiplerin üretimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayınca çip krizi ortaya çıktı.
ABD merkezli çip üreticisi GlobalFoundries artan talebi karşılamak için yeni yatırımlar planlamasına rağmen, üretimin talebe en erken 2022'de yetişebileceğini duyurdu.
ARABALARDA ÇİP KRİZİ NE ZAMAN BİTER?
Avrupa gibi otomotiv sektöründen geçinen ülkeler veya Türkiye gibi otomotiv ile ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için yaşanan çip krizi bir hayli kritik. Ayrıca çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun da değil. Hem karmaşık üretim yapısı hem de hammaddesinden başlayarak üretiminin zaman alıyor olması çipler konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanmasına sebep olabilir.
2021 yılı boyunca çiplerde tedarik sorununun devam etmesi öngörülüyor. Üretilen ama kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusunda tüketici elektroniği devleri ile otomotiv devleri arasında ve hatta ülkeler arasında münakaşalar çıkabilir.
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