Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Araba alacaklar dikkat...

Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi. İşte, Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir?

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.