Başkan Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar! İngiliz gazete itiraf etti: Sorun Türk Lirası değil
Başkan Erdoğan'ın faizle mücadelesine kur saldırsıyla karşılık veren bazı kesimler, niyetlerini de açık açık ifade etmekten çekinmiyor. Yatırım ve istihdam odaklı büyüme prensibiyle Türk ekonomisini yeni döneme hazırlayan Başkan Erdoğan, uluslararası medyanın da hedefindeki isim oldu. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, hükümetin görev süresini sorgulamaya çalıştı, sorunlarının Türk Lirası değil, Başkan Erdoğan olduğunu itiraf etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesine yönelik izlenen politikaya destek açıklaması yapmış, "Bu faizler düşecek. Yüksek faize halkımızı da, çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." demişti.
Benimsenen ekonomi programına ilişkin kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadesini kullanmıştı.
İNGİLİZ BASININDA TÜRK LİRASI YORUMU
Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından Financial Times gazetesi, Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.
Haberde, liranın değerindeki gerilemenin "geçmişte olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadığı" belirtildi.
ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Hükümetin hedef alındığı yazıda, "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadesi kullanıldı.