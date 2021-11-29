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Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda? Rainbow hisse fiyatı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda? Rainbow hisse fiyatı...

Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda? Rainbow hisse fiyatı ne kadar? Şirketlerin halka arz süreci borsa yatırımcılarının merak ettiği konulardan birisi oluyor. Rainbow Polikarbonat Halka Arzı borsada satış yöntemiyle gerçekleştiği için katılımın yüksek olacağı düşünülüyor. Peki; Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda?

Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda? Rainbow hisse fiyatı ne kadar? RNPOL işlem koduyla borsada işlem görecek halka arz sürecinde; sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için, dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerli olacak. Halka arzın detayları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda?

RAİNBOW HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

30 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Rainbow Polikarbonat talep toplama yapılacaktır. Halka araz izahnameye göre Eşit Dağıtım şeklinde olacaktır.

RAİNBOW HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

Rainbow Polikarbonat'un halka arz hisse kodu RNPOL olacak.

Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.

ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ:

Yola çıktığımız 1995 yılından beri, Rainbow ailesi olarak polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde dünya standartlarındaki ürün-hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarımıza kendi yenilikçi çizgimizi deneyimlerimizle birleştirerek devam ediyor ve giderek artan satış hacmimiz, başarı oranımız ve 17 yıllık deneyimimizle Türkiye nin en güçlü markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Profesyonel, neşeli, genç ve dinamik takım arkadaşlarımızla güçlükleri aşarak bütün dünyada ve Türkiye de, neredeyse her yere verdiğimiz hizmetle gurur duyuyoruz.

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