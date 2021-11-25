Kırmızı ete zam gelecek mi | Resmi açıklama geldi: Söz konusu değil

"ZAM KONUSUNDA ŞU AN İÇİN BİR ŞEY YOK"

Ocak ayı içerisinde ete bir zam beklediklerini belirten Yardımcı, "Şu anda bir şey yok. Biz 2 yıldır zam yapmıyorduk. Bir anda bir zam oldu. Büyük zam değil. Ette ve tavukta bir fırsatçılık olmadı" ifadelerini kullandı.

2022 Ocak ayında yapılacak oda seçimlerinde yeniden adaylığı hakkında da konuşan Yardımcı, "32 yıldır başkanlık yapıyorum. Bu bir yarış. Demokrasinin tatlı yarışıdır. Birbirimize çamur atmayı hiç ele almasınlar. 5 yıldır ANET tesisini işletiyoruz. Kimsenin bir şikayeti yok. Ben üslubumu bozmam. Yiğitçe kazanalım yiğitçe kaybedelim. Biz Antalya'da yaşayacağız. Bu mesleği yapan kazansın. Bu meslekten olmayan kişi bu esnafın sorunlarını çözemez. Esnafımıza binamızı aldık. Bugün biz 50 tane personel çalıştırıyoruz. Hiçbir yere borcumuz yok" diye konuştu.