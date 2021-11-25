İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...

İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D'li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde 4/D statüsünde çalışan vatandaşlar ilave tediye ödemelerinin 4. taksidinin ne zaman hesaba yatacağı merak ediliyor. 6772 sayılı kanun gereği kamuda çalışan işçiler, yılda 4 defa tediye ödemesi alıyor. Tediye ödemeleri, işçinin 52 günlük çıplak ücret tutarına göre hesaplanıyor. İşte, İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D'li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek?

İLAVE TEDİYE 4. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuda çalışan işçilerin 6772 sayılı kanun ile belirlenen ilave tediye ödemelerinin 4. taksiti, 17 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.