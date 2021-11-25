İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl 4 taksit halinde ödenen tediye ödemelerinin 3. taksidi 16 Temmuz tarihinde hak sahiplerinin hesabına yatmıştı. Ocak ayına kısa süre kala 4. taksit ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte, İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D'li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde 4/D statüsünde çalışan vatandaşlar ilave tediye ödemelerinin 4. taksidinin ne zaman hesaba yatacağı merak ediliyor. 6772 sayılı kanun gereği kamuda çalışan işçiler, yılda 4 defa tediye ödemesi alıyor. Tediye ödemeleri, işçinin 52 günlük çıplak ücret tutarına göre hesaplanıyor. İşte, İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D'li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek?
İLAVE TEDİYE 4. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamuda çalışan işçilerin 6772 sayılı kanun ile belirlenen ilave tediye ödemelerinin 4. taksiti, 17 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.
Bununla birlikte, maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.
4 D'Lİ İŞÇİYE TEDİYE PARASI NE KADAR ÖDENECEK?
İlave tediye ödemeleri, kamuda çalışan işçilerin 52 günlük çıplak ücret tutarı üzerinden hesaplanıyor. Verilecek tediye paraları brüt ücret hesaplanıyor ve bundan gelir ve damga vergisi ile SGK primi kesintisi yapılıyor. Buna göre, en düşük ödeme 1.108 lira olurken, bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 TL tediye ödemesi alacak.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
Bir çalışanın ilave tediye ödemesi alabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Özel bütçeli idareler gibi kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
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