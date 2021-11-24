Emekli için en düşük maaş 3.669 TL olacak! Zam ve enflasyon farkı yolda: Milyonların beklediği haber geldi
Emekli, Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Emekli zammıyla ilgili flaş gelişmeler de peş peşe geliyor. Yeni yılla birlikte memur emeklisine yapılacak olan yüzde 5'lik zamla birlikte yüzde 7.01 enflasyon farkı verilecek. Söz konusu oranların emekli maaşına yansıtılması halinde ise en düşük memur emeklisi maaşı 3.669 TL olacak. İşte emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili tüm detaylar...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak'ta çifte zam alacak.
Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü.
YÜZDE 11'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak.
Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.
Buna göre Ocak artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.
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