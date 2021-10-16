Son dakika: Türkiye’de bir ilk olacak! Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamındaki Eşme-Salihli kesimi T-1 Tüneli’nde ışık göründü

Bakan Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

Tünel ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "13.70 metre genişliğindeki Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir demiryolu tüneli açıyoruz. Bu tüneli, kazı çapı 13.77 metre, iç çapı ise 12,5 metre olan Türkiye'nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız.

Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz. Yani tek tünel içerisinde iki kat inşa ediyoruz. Üstelik hem zaman hem de maliyet yönünden büyük kazanç sağlayacağız.