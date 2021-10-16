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Son dakika: Türkiye'de bir ilk olacak! Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamındaki Eşme-Salihli kesimi T-1 Tüneli'nde ışık göründü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Son dakika: Türkiye’de bir ilk olacak! Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamındaki Eşme-Salihli kesimi T-1 Tüneli’nde ışık göründü

Son dakika haberine göre Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesi kapsamında yapımına başlanan Eşme-Salihli kesimindeki T-1 Tüneli'nde ışık göründü. Demir yolu ve güvenlik hattının tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen T-1 Tüneli, Türkiye'de TBM ile yapılan en büyük çaplı tünel olma özelliği taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi, Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli kazı çalışmalarında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir tünelin kazı çalışmalarına başladıklarını söylemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Ankara-İzmir YHT Hattı Projesi'nin 74,4 kilometrelik Eşme-Salihli kesiminde yer alan 21 viyadük ve 25 tünelden biri olan T-1 Tüneli, Türkiye'de TBM ile yapılan en büyük çaplı tünel olma özelliği taşıyor.

Tünel kazı ve segment montaj imalatına 20 Mart'ta başlanan ve kısa sürede tamamlanan T-1 Tüneli, Türkiye'de demir yolu ve güvenlik hattının tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen ilk olma özelliği taşıyor.

Tünel içinden ambulans ulaşımının da sağlanabileceği üst katta hızlı tren hattı, alt katta da güvenlik olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı.

Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Planı çerçevesinde demir yolu yatırımları hızlandırıldı.

Bakan Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

Tünel ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "13.70 metre genişliğindeki Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir demiryolu tüneli açıyoruz. Bu tüneli, kazı çapı 13.77 metre, iç çapı ise 12,5 metre olan Türkiye'nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız.

Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz. Yani tek tünel içerisinde iki kat inşa ediyoruz. Üstelik hem zaman hem de maliyet yönünden büyük kazanç sağlayacağız.

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