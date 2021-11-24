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ABD'den SON DAKİKA "kripto para" kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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ABD’den SON DAKİKA kripto para kararı

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankaların kripto para birimini içeren belirli faaliyetlerde bulunmadan önce yazılı izin almaları gerekeceğini bildirdi. İşte son dakika ekonomi haberi ve ayrıntıları...

OCC'den yapılan açıklamada, bankaların müşterilerin kripto varlıklar için saklama hizmetleri sağlama gibi faaliyetlerde bulunmadan önce uygun risk yönetim sistemlerine ve kontrollerine sahip olduklarını gösterebilmeleri gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların belirli kripto para, dağıtık defter (distributed ledger) ve sabitkoin (stablecoin) faaliyetlerinde bulunmadan önce denetim makamlarına bu niyetlerini bildirmeleri ve yazılı izin almaları gerekeceği kaydedildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve OCC, salı günü, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama da yayımlamıştı.

Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

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