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Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Devlet yardımı alma başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2021
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Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Devlet yardımı alma başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...

Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Maddi desteğe ihtiyacı olanlar, geliri ve sigortası olmayan vatandaşlar devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri ile geçimlerini sağlıyor. İhtiyaç sahibi olan tüm kişiler ve aileler devletin gıda, yakacak, eğitim, giyim, sağlık gibi yardımlarından ve bunlarla beraber iş imkanlarından da verilen destekler arasında yer alıyor. İşte, geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Devlet yardımı alma başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...

Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Devlet yardımı alma başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi olan tüm kişiler ve aileler devletin gıda, yakacak, eğitim, giyim, sağlık gibi yardımlarından ve bunlarla beraber iş imkanlarından da sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmak için başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte, Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Devlet yardımı alma başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?

Maddi yönden güçlük çeken, geliri olmayan ve ailesini geçindiremeyecek kadar zorlanan yardıma muhtaç olan bir çok aile bulunmaktadır. Maddi yardıma gereksinim duyanlar devletin verdiği desteklerden yararlanarak ihtiyaçlarını giderebilirler. Bunlarla beraber devletin verdiği iş imkanlarından yararlanabilirsiniz.

İhtiyaç Sahiplerine ve Geliri Olmayana Devlet Yardımı 2021 yılında;

Gıda yardımları

Barınma yardımları

Yakacak yardımları

Yaşlılık yardımı

Eğitim yardımları

Giyecek yardımı

Doğum yardımı

Evde bakım yardımı ve maaşı

Engelli yardımları

Muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar

Süt yardımı

Mama ve bez yardımı

Eğitim materyali yardımı

Sosyal konut projesi

Şartlı eğitim yardımı

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programları

Öksüz ve yetim yardımı

Öğle yemeği yardımı

Ücretsiz kitap yardımı

Engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınması

Silikozis hastalarına yapılan yardımları yapılmaktadır.

Özel Amaçlı Yapılan Yardımlar;

Terör zarar yardımı

Afet yardımları

Genel sağlık sigortası prim ödemeleri

Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar

Aşevleri acil durum yardımları

Şartlı sağlık yardımı

Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır.

Sigortası Olmayanlara Devlet Yardımı (e-Devlet) 2021

İşsizlikle mücadele kapsamında, yatırımları ve istihdamı artırmaya dönük adımlar 6 aylık süre içinde uygulamaya girecektir. Türkiye İş Kurumu, sosyal yardım alanların işe yönlendirilmesi, istihdam edilmesi için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda olup da iş görüşmesine gidenlerin tüm masraflarını da İŞKUR karşılamaktadır.

Sigortası olmayan ve e-Devlet üzerinden devlet yardımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linki üzerinden başvuru sağlayarak devlet yardımı alabilirler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İŞKUR'la beraber istihdam için sahaya iniyor. Sosyal yardım alanlara mesleki eğitim verilecek, bu kapsamda işe girenlerin işveren SGK prim payını devlet üstlenecektir. Çalışamayacak durumdakilere yardım devam edecek. Bakanlık, şiddet mağduru kadın, çocuk, askerde olan, evi olmayan, engelli vatandaş, terörden zarar görenler başta olmak üzere sosyal desteğe ihtiyacı olan bütün kesimleri yakından izleyecek. İhtiyacı olan vatandaşların başvuru yapması beklenmeden yardım edilecektir.

Geliri Olmayan Yaşlılara 65 Yaş Aylığı

En önemli gelir kaynağı sosyal yardımlar olan geliri olmayan vatandaşların hayatını idame ettirebilmesi için devletten gerekirse de eş-dost-komşudan aldığı yardımla geçinen vatandaşların oranı oldukça yüksek. Sosyal yardımlardan yararlanan yaşlı, kadın işsiz vatandaşların arasında yaşlıların oranı %76,6 oranında. Bu oran kadınlarda daha yüksek. Yaşlı kadınların ise %86,3 ü yardıma muhtaç. Geliri olmayan ve maaş alamayan yaşlıların en büyük gelir kaynağı 65 yaş aylığı desteği verilmektedir.

65 yaş aylığı almak için gereken şartlar;

65 yaşın doldurulması,

T.C. vatandaşı olması,

Sağlık sigortasının bulunmaması,

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Hiçbir gelire sahip olmaması,

Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinde fazla olmamasıdır.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar 65 yaş aylığından yararlanabilirler.

Fakir Ailelere Devlet Yardımı 2021

Geliri olmayana devlet yardımı arasında fakir ailelere de destekler verilmektedir.

Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan yetim muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.

Fakirlik maaşını 2021 yılında da alabilmek için kişilerin kendilerinin maaşlarını ve gelirleri olmadığına dair bir beyanda bulunmaları gerekmektedir. Fakirlik maaşı almak isteyenlerin bulundukları il/ilçede sosyal yardımlaşma vakfına veya kaymakamlığa başvuruda bulunmaları ve fakirlik dosyası açmaları gerekmektedir.

Fakirlik başvurusundan sonra kurum tarafından kişinin varlıklarına bakılacak ve ihtiyacı varsa kişiye bu para çıkacaktır. Fakirlik parası ayda bir PTT Bankası veya Ziraat Bankası aracılığı ile alınmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Verdiği Fakirlere ve İhtiyaç Sahiplerine Verdiği Destekler 2021
Geliri olmayana devlet yardımı haricinde fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara da verilen birçok destek bulunmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü biriktirilen yardım paralarını müracaatta bulunan ve gerçek ihtiyacı olan geliri olmayan, fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaktadır.

Bu kuruma müracaatta bulunan ailelerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını anlamak için müracaat formunu dolduran şahsın bilgileri incelenir ve bu şahıs denetime tabi tutulur.

Denetim elemanları tarafından gözlemlenen ve incelemeye alınan bu şahısların gerçekten yardıma muhtaç olduğu belirlendiğinde yardım müracaatı olumlu sonuç alır.

Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen aileler düzenli şekilde para yardımları yapılır.

Vakıflar genel müdürlüğü tarafından belirtilen, muhtaç engelliler ile yetim çocuklara her birine ayrı olmak koşuluyla aylık olarak 914,49 TL ödenmektedir.

Türkiye'de 2021 Yılında Verilmeye Devam Eden Yardımlar;
Aile yardım ödeneği

Doğum yardımı ödeneği

Ölüm yardımı ödeneği

Cenaze gideri

Asgari geçim indirimi

Primden muaf tutulan çocuk ve aile zamları

Engelli yakını aylığı

Engelli bakım parası olarak pek çok yardım yapılmaktadır.

Geliri Olmayan Kişilere Verilen Devlet Tarafından Verilen Yardımlar 2021

Geliri olmayana destek veren kurumlar ve bu yardımların neler olduğunu öğrenebilir, e-Devlet üzerinden yardımlara başvuru yapabilirsiniz. Geliri olmayana destek için e-Devletten başvuru sağlayabilirsiniz.

Yakacak yardımı geliri ve maddi durumu iyi olmayan ailelere her sene düzenli olarak verilmektedir.

Her kış 500 kilo kömür verilir.

Barınma yardımı ihtiyaca göre belirlenerek ailelere verilir.

Gıda yardımı başvuruya ve ihtiyaç sahiplerine göre belirlenir.

Eşi vefat etmişse kadına 2 ayda bir 275 TL ödenir.

Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa Aylık 864,69 lira destek sağlanır.

Yaşlılık maaşının tutarı 2021 yılında için 711 TL'den 864,89 TL'ye çıkartılmıştır. Yaşlılık maaşı emeklilik güvenceli olmayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bir yardımdır.

65 yaş üstü olan kişiler bu yardımdan yararlanabilir.

Engelli varsa, engelliye her ay düzenli olarak 1035,63 TL yardım yapılır.

Engelliler için ödenen aylık miktarı ise 851,95 TL'den 1035,63 TL'ye yükseltilmiştir.

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