2022'de 5 milyar 250 milyon liralık dev destek! Bakan son dakika olarak açıkladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarına 5 milyar 250 milyon lira destek verileceğini duyurdu. Muş açıklamasında "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu.
Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti:
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