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Son dakika: 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Son dakika: 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’ye sunuldu

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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