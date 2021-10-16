16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her ayın 15'i itibarıyla başlayan evde bakım yardımı ödemeleri konusunda araştırmalar başladı. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yattığını merak ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
16 Ekim evde bakım maaşı hangi illere yattı? Engelli ve hasta bireylerin desteklenmeleri açısından sağlanan evde bakım yardımı ödemelri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım yardımı ödemelerinin bu ayki ödeme listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Evde bakım desteği kapsamında kişi başına ödenen yardım miktarı 1.797 TL... Peki, 2021 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. İşte 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
|1- Tokat
|2- Aksaray
|3- Kırklareli
|4- Antalya
|5- Balıkesir
|6- Bolu
|7- Samsun
|8- Hatay
|9- Sakarya
|10- İzmir
|11- Osmaniye
|12- İstanbul
|13- Zonguldak
|14- Manisa
|15- Niğde
|16- Mersin
|17- Bilecik
|18- Afyonkarahisar
|19- Konya
|20- Diyarbakır
|21- Ordu
|22- Uşak
|23- Aydın
|24- Adıyaman
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor.
Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı?
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