Dolar neden yükseliyor? Kısa vadede dolar ne kadar olacak? Uzmanlardan dolar için yeni tahmin…
Dolar neden yükseliyor? Kısa vadede dolar ne kadar olacak? Dolar, euro ve altının tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL kuru 12 lirayı geçti ve 12,20 lira seviyelerinden işlem görmeye başladı. Peki; dolar neden yükseliyor? Ekonomistlere göre küresel krizin etkilerinin görmezden gelinmemesi gerekiyor. İşte, Türk lirasının dolar karşısında yükselmesinin sebebi!
Kısa vadede dolar ne kadar olacak? Dolar neden yükseliyor? Döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın sebebi merak ediliyor. Dolar kuru gün içerisinde 12 lira seviyelerini aşarak 12,20 liradan işlem görmeye başladı. A Haber canlı yayınında konuşan uzmanlara göre; küresel krizin etkilerinin yanı sıra Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılar doların yükselişine sebep oluyor.
DOLAR REKOR TAZELEDİ
Dün günü 11.25'ten tamamlayan dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12,41 lira seviyesini görerek rekor tazeledi.
Altının gram fiyatı ise 722 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dünü 12.65'ten tamamlayan euro ise 13.94 ile rekor kırdı.
Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,4'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.
KISA VADEDE DOLARA NE OLACAK?
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artışına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişelerinin küresel ölçekte dolar talebinin artmasına neden olduğunu bildirdi.
Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican değerlendirdi.
Uzmanlara göre; küresel bir krizle karşı karşıyayız ve bu durum tüm ekonomileri etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiliyor. İşte uzmanların canlı yayındaki değerlendirmeleri!
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