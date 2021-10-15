Maliye Bakanlığı duyurdu: Gelir vergisinden muaf olacaklar

KARADENİZ GAZI HANELERE NE ZAMAN ULAŞACAK?

Nebati, salgın sürecinin tetiklediği bir diğer önemli sorunun ise enerji krizi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel düzeyde fiyatları artan sadece gıda ve mallar değildir aynı zamanda enerjidir. Son dönemde enerji piyasalarında yaşanan olağandışı gelişmelerin etkisiyle beklentilerin üzerinde ve rekor seviyede bir fiyat artışı izlenmektedir. Enerji darboğazı nedeniyle dünyanın farklı yerlerindeki üretim tesislerinin kapatılmaktadır. Ülkemizde 2020 yılında yüzde 15 olan doğalgaz kaynaklı elektrik üretimi, 2021 yılında kuraklığın da etkisiyle yüzde 30'un üzerine çıkarak elektrik üretim maliyetlerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Fiyatların artışında hem talep hem de arz yönlü birçok faktör etkili olurken, arz ve talep yönlü etmenlerin kendi içerisinde ve enerji kalemlerinin kendi aralarında etkileşimleri durumun şiddetini artırmaktadır. Talep artışında aşı gelişmelerinin etkisi ile ülkelerin normalleşmesi etkili olmuştur."

Arz kısıtlarında ise OPEC ülkelerinin petrol arzını sınırlı miktarda yükseltmesi, 2015 Paris Anlaşması ve 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda doğalgaz ve petrol üreticilerinin yeni yatırımlarını son yıllarda düşürmeye başlamasının etkili olduğuna işaret eden Nebati, "Devletimiz doğalgaz ve elektrik fiyatlarında makul fiyat ayarlamaları yapmaktadır. Doğalgazda yıl başından günümüze mesken abonelerine yaklaşık yüzde 19 fiyat artışı yapılırken, elektrikte yaklaşık yüzde 22 düzeyinde fiyat artışı yapılmıştır. Böylece, dünyada enerji fiyatları fahiş oranlarda artarken, ülkemizde ise maliyetlerin önemli bir oranını devletimiz karşılamaktadır." şeklinde konuştu.

Nebati, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarının vatandaşa doğrudan yansımaması için de eşelmobil sistemini uyguladığını belirterek, "Buna göre, 2021 yılı 15 Eylül'e kadar brent petrolün fiyatı yıl başına göre yüzde 46 artmakla birlikte, bakanlığımız 37,4 milyar TL gelirden feragat ederek akaryakıt fiyatlarının fahiş oranlarda artmasını engellenmiştir. Bu feragatin yıl sonunda 58,5 milyar TL'ye ulaşması tahmin edilmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, tedarik sorununu aşmak için pek çok araca sahip olduğunu anlatan Nebati, 2023 yılında Karadeniz gazının hanelere ulaşacağını bildirdi.