Kredi kartı sahipleri dikkat! İşte en çok kullanılan 3 sektör

BKM, ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 32'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.