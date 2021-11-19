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EYT'li için 3600 prim günü çözümü! Formül bulundu: EYT'li bu yolla emekli olabilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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EYT’li için 3600 prim günü çözümü! Formül bulundu: EYT’li bu yolla emekli olabilecek

EYT'liler nasıl emekli olabilecekleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yaparak ihtimalleri değerlendirmeye devam ederken yeni formüller de gündemde. EYT'li için 3600 prim günü ile maaş formülü masada. Bu formül EYT'li emekli olması için önemli bir aşamayı atlamasını sağlayacak. İşte EYT'liyi yakından ilgilendiren haberin detayları...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme beklentisi büyük heyecan yarattı.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar çalışmayı merakla beklemeye başladı. Bu kapsamda, 3600 prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de gündeme gelecek.

Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 prim günü doldurma şartıyla kısmi emeklilik hakkına kavuşuyor.

Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55. Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli oldu.

Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi. İlk defa işe girilen tarih ve 3600'ün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

EYT çalışmalarıyla birlikte kısmi emeklilikte yaş durumu da gündeme geldi. 3600 günü olup yaşı bekleyenlerin kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

Yaşı bekleyen ancak tam emeklilik için primi eksik olanlar bu formülle emekli olabilecek. Prim eksik ise 3600 günü tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılacak.

3600 gün yani 10 yıllık primi olanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmuşsa emeklilik yolu açılacak.

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