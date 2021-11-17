Dolar kuru son durum: 17 Kasım bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar kuru...

Dolar kuru son durum! Güne yükselişle 10,4270 liradan başlayan dolar kuru ilerleyen saatlerde 10.36 seviyelerine geriledi. Uzmanlar, küresel bazda artan enflasyon baskılarının ABD'nin tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ve dolar talebini güçlendirdiğini bildirdi. Döviz kurlarını yakından takip eden vatandaşlar, güncel fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? 17 Kasım serbest piyasada dolar kuru kaç TL? İşte haberin detayları...

BUGÜN EURO VE DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, bugün 10,4571 ile yeni zirvesini gördükten sonra ilerleyen saatlerde aşağı yönlü hareket etti.

İşte 17 Kasım güncel euro ve dolar kuru: