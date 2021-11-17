Son dakika: Ev sahipleri dikkat! DASK’ta yeni dönem

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olmayacak.