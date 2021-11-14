Milyonlarca asgari ücretliye güzel haber: AGİ ayrımı yolda! AGİ nasıl hesaplanır?
Milyonlarca asgari ücretli yeni yıl zammını beklerken Asgari Geçim İndirimi de yılbaşında artacak. Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücretin yanısıra AGİ'ye de düzenleme geliyor. Peki, AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte AGİ ile ilgili tüm detaylar...
Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor.
Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.
AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.
İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor.
Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.
MAAŞIN İÇİNDE
Bekar bir işçinin AGİ miktarı asgari ücretin içinde ödeniyor.
Ancak evli ve çocukları olan işçiler için ayrıca AGİ farkı ödeniyor. Ödenecek AGİ miktarından 268,31 TL çıktıktan sonra kalan miktar maaşa ekleniyor.
Asgari Geçim İndirimi maaşa göre yapıldığı için Aralık ayında belirlenecek 2022 asgari ücretiyle birlikte artacak.
2022'DE ARTACAK
Asgari ücrete gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Şu anda apartman görevlilerinin asgari ücret hesabında gelir vergisi bulunmuyor.
Dolayısıyla apartman görevlilerinin net asgari ücreti hesaplanırken vergi çıkartılarak 3.040 lira ödeniyor. Şu anda bekar bir işçinin ödeyeceği gelir vergisi 456 lirayı buluyor. Bunun 268 lirası AGİ olarak iade edildiğinde ödenen gelir vergisi 187 lira oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0 faizli kredi müjdesi! Başvurana 5 gün içinde veriliyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
- Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar...
- O tarih dikkat çekiyor! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 yeni polis alımları ne zaman yapılacak?
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-19 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
- Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- MEB açıkladı! Açık lise sınavları online mı olacak? 2021 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
- Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
- Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...