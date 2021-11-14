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Milyonlarca asgari ücretliye güzel haber: AGİ ayrımı yolda! AGİ nasıl hesaplanır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.11.2021
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Milyonlarca asgari ücretliye güzel haber: AGİ ayrımı yolda! AGİ nasıl hesaplanır?

Milyonlarca asgari ücretli yeni yıl zammını beklerken Asgari Geçim İndirimi de yılbaşında artacak. Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücretin yanısıra AGİ'ye de düzenleme geliyor. Peki, AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte AGİ ile ilgili tüm detaylar...

Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor.

Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.

İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor.

Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

MAAŞIN İÇİNDE


Bekar bir işçinin AGİ miktarı asgari ücretin içinde ödeniyor.

Ancak evli ve çocukları olan işçiler için ayrıca AGİ farkı ödeniyor. Ödenecek AGİ miktarından 268,31 TL çıktıktan sonra kalan miktar maaşa ekleniyor.

Asgari Geçim İndirimi maaşa göre yapıldığı için Aralık ayında belirlenecek 2022 asgari ücretiyle birlikte artacak.

2022'DE ARTACAK
Asgari ücrete gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Şu anda apartman görevlilerinin asgari ücret hesabında gelir vergisi bulunmuyor.

Dolayısıyla apartman görevlilerinin net asgari ücreti hesaplanırken vergi çıkartılarak 3.040 lira ödeniyor. Şu anda bekar bir işçinin ödeyeceği gelir vergisi 456 lirayı buluyor. Bunun 268 lirası AGİ olarak iade edildiğinde ödenen gelir vergisi 187 lira oluyor.

BEKAR BİR İŞÇİ İÇİN ÖRNEK AGİ HESAPLAYALIM:

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