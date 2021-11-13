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Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri! İşte Türkiye'nin enerji filosu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri! İşte Türkiye’nin enerji filosu

Türkiye'nin , Mavi Vatan'da enerji arayışı 5 enerji gemisiyle Karadeniz ve Akdeniz’de devam ediyor. Çalışmalarla bir yandan yeni enerji keşifleri için denizlerin derinlikleri araştırılırken bir yandan da enerji kaynakları tespit ediliyor.

Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemileri Türk kıta sahanlığında görev yapıyor. Türkiye 5 enerji gemisiyle Mavi Vatan'da bayrağını dalgalandırıyor.

Bu açıklamadan sonra gözler Türkiye'nin enerji filosuna çevrildi. Daha önce dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekeşen bu faaliyet 2012'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde yerli olarak yürütülmeye başlandı.

2012'de 130 milyon dolara satın alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 km altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor. İki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. 5 tona yağık ağırlığa sahip olan gemi 84 metre uzunluğa ve 21,6 metre genişliğe sahip. En çevreci gemilerden biri olarak nitelendirilen Barbaros Hayreddin Paşa, şu an Karadeniz'de araştırma görevine devam ediyor.

İnşasına 2012'de yerli imkanlarla başlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisi ise 2017'den beri görevde. Akdeniz'de doğalgaz arayan Oruç Reis 15 bin metre derinlikte araştırma yapabiliyor. 86 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde olan gemi, yakıt, su ve erzak depoları dolu bir şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor.

TÜRKİYE'NİN SONDAJ GEMİLERİ
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih 2017'de göreve başladı. 6. Nesil teknolojiye sahip geminin uzunluğu 229 , genişliği ise 36 metre. Fatih'le Karadeniz'de yapılan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, aynı zamanda 2020'de denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti.

2018'de satın alınan Yavuz da 6. Nesil ultra derin sondaj gemisi. 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip olan Yavuz, dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyor. Yavuz teknik hazırlıkları tamamlandıktan sonra Karadeniz'de sondaja başlayacak.

Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için Mavi Vatan'da çalışmalara devam edecek son gemi ise Kanuni. Ülkemizin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Kanuni de şu anda Batı Karadeniz'de çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, yakın zamanda dördüncü sondaj gemisini de filosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

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