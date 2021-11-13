Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri! İşte Türkiye’nin enerji filosu

Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemileri Türk kıta sahanlığında görev yapıyor. Türkiye 5 enerji gemisiyle Mavi Vatan'da bayrağını dalgalandırıyor.

Bu açıklamadan sonra gözler Türkiye'nin enerji filosuna çevrildi. Daha önce dışarıdan hizmet alımı şeklinde gerçekeşen bu faaliyet 2012'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde yerli olarak yürütülmeye başlandı.

2012'de 130 milyon dolara satın alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 km altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor. İki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. 5 tona yağık ağırlığa sahip olan gemi 84 metre uzunluğa ve 21,6 metre genişliğe sahip. En çevreci gemilerden biri olarak nitelendirilen Barbaros Hayreddin Paşa, şu an Karadeniz'de araştırma görevine devam ediyor.