Yeni asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son gelişmeler...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenen asgari ücret için görüşmeler önümüzdeki ay başlayacak. Ancak zam görüşmeleri öncesinde çalışmalar başladı. Ekim ayı enflayın yüzde 19,89 olarak açıklandı. Geçen yıllarda olduğu gibi enflasyonun 6-7 puan üstünde zam yapılması bekleniyor. Ekim ayı verisi baz alınarak yaptığımız hesaplamada yeni asgari ücret için ipuçları ortaya çıkıyor.

Buna göre, yıl sonu asgari ücrete yüzde yüzde 25 zam yapılırsa yeni ücretler şu şekilde olacak:

Brüt asgari ücret: 3 bin 577,50 liradan 4 bin 507,65

Net asgari ücret: 2 bin 825,90 liradan 3 bin 560,63