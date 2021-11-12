Yeni asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son gelişmeler...
Asgari ücret 2022 zammı için bekleyiş sürüyor. Son 19 yılda birkaç dönem hariç enflasyonun üzerinde zam yapılan asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. 2022 zammı için yine enflasyonun 7-8 puan üzerinde artış olması beklenirken, bu sene asgari ücret için farklı çalışmalar yapılıyor. Bu gelişmeler çalışanları heyecanlandırırken asgari ücretin açıklanacağı tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Yüksek zam beklentisi içerisine giren çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışmaların yapıldığını açıklamasının ardından büyük heyecan yaşadı. Peki, yeni asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret çalışmaları sürerken, resmi görüşmeler ise önümüzdeki ay başlayacak. Aralık ayı içerisinde yapılacak komisyon toplantılarının ardından ay sonunda yeni asgari ücret zammı açıklanacak.
ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ KALKIYOR MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdikten sonra gelir vergisi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenen asgari ücret için görüşmeler önümüzdeki ay başlayacak. Ancak zam görüşmeleri öncesinde çalışmalar başladı. Ekim ayı enflayın yüzde 19,89 olarak açıklandı. Geçen yıllarda olduğu gibi enflasyonun 6-7 puan üstünde zam yapılması bekleniyor. Ekim ayı verisi baz alınarak yaptığımız hesaplamada yeni asgari ücret için ipuçları ortaya çıkıyor.
Buna göre, yıl sonu asgari ücrete yüzde yüzde 25 zam yapılırsa yeni ücretler şu şekilde olacak:
Brüt asgari ücret: 3 bin 577,50 liradan 4 bin 507,65
Net asgari ücret: 2 bin 825,90 liradan 3 bin 560,63
ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.
6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
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