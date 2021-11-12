AK Parti’den EYT açıklaması! Kamuoyu ile paylaşacağız

Sözleşmeli personelin ve emeklilerin durumunun bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele aldıkları konular olduğunu açıklayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, muhalefetin olayları çarpıttığını belirterek kamuoyunu muhalefetin değil, Cumhur İttifakı'nın ne dediğine bakması gerektiğini söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki büyükelçilere gönderdiği mektubuna yönelik, "Bu utanç mektubunu yazarak aslında CHP'nin 6 okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. O ok da 'manda ve himaye kabul edilebilir' okudur." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Topluma 'Ben, sizin bacınızım' diyen bir partinin genel başkanının, kendi vekili tarafından bir şehidin bacısına küfredilmesiyle ilgili toplumu sukutuhayale uğrattığı ve yol yürümeye devam kararı aldığı görülmekte. Ne disiplin kuruluna sevk edildi ne de istifası istendi. Bir an için düşünüldüğünde İYİ Partinin bir vekili sıfatıyla böyle bir hadsizlik söz konusu olsaydı acaba İYİ Partinin disiplin kurulları yine işlemeyecek miydi, istifası istenmeyecek miydi?" diye sordu.