Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı TCMB faiz kararı bu hafta açıklanır mı?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı TCMB faiz kararı bu hafta açıklanır mı? Merkez Bankası’nın açıklayacağı karar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Son toplantıda alınan karara göre; politika faizi 18 puandan 16 puana düşürülmüştü. Peki; TCMB faiz kararı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne zaman? Merkez Bankasının Kasım ayı faiz kararının açıklanma tarihi merak ediliyor. Ekim ayında 200 puan indirilen faizlerin ardından, gözle Kasım ayına çevrildi. Uzmanlar Kasım ayında da bir indirim olabileceğini ifade ediyor. Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıklamıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.
DOLAR BEKLENTİSİNDE SERT YÜKSELİŞ
Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı.
Buna göre, ekim anketinde 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98'e yükseldi.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL olarak gerçekleşti.
Öte yandan, ankette yıl sonu için öngörülen 9,98 seviyesi bugün görüldü.
BEKLENTİ ENFLASYONDA ATARKEN, FAİZDE DÜŞTÜ
Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 19,31 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken, bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.
BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.
GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 oldu.
2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
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- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı TCMB faiz kararı bu hafta açıklanır mı?
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