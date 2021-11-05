Türkiye’den sanayi ihracatında tarihi rekor! En yüksek ocak-ekim rakamlarına ulaşıldı

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 137 milyar 855 milyon 650 bin dolarla tarihin en yüksek ocak-ekim ihracat rakamına ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükselirken, ocak-ekim döneminde de yüzde 33,1 artışla 166 milyar 219 milyon 414 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 35 artarak 137 milyar 855 milyon 650 bin dolara yükseldi ve tarihin en yüksek ocak-ekim ihracat rakamına ulaştı.