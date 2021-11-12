e-Devlet SED yardımı sorgulama: 2021 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?
e-Devlet SED yardımı sorgulama nasıl yapılır? 18 yaşını dolduran ihtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere SED hizmeti sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilne SED yardımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. SED yardımından faydalanan gençler, ödemelerin yatıp yatmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak? İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama...
e-Devlet SED yardımı sorgulama nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuluyor. SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önüne geçiliyor. SED yardımından faydalanan vatandaşlar, Kasım ayı ödemeleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 2021 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak? İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama...
KASIM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunun belirtelim ki, Kasım ayı SED yardımı ödemelerinin ne zaman yatacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada, ödemelerin her ayın ikinci haftasında yapılacağı bildirilmişti. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
SED YARDIMI NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.
EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?
Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.
SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?
* Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
* Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
* Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
* Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
SED YARDIMI ÖDEMELERİ SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.
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- e-Devlet SED yardımı sorgulama: 2021 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?
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