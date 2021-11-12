İsrail basını: "İsrail-Körfez" deniz tatbikatı İran'a bir mesajdır

İsrail deniz subayı, tatbikatların "İsrail'in ABD Merkez Komutanlığı bölgesinin sorumluluğuna geçmesinin ardından sadece Amerikalılarla değil, İbrahim Anlaşmalarını (Arap ülkeleri ile İsrail arasında gerçekleştirilen normalleşme anlaşmaları) imzalayan diğer ülkelerle de ortaklıklar kurmak için daha geniş bir eylem planının parçası olduğunu" kaydetti.

Bunun "Bahreyn ve BAE'nin katılımıyla açık olarak yürütülen ilk askeri tatbikat olduğunu" söyleyen subay, tatbikatın, Bahreyn ve BAE ile profesyonel ve operasyonel teknolojiler hakkında bilgi alışverişinde bulundukları ilk deniz tatbikatı olduğuna işaret etti.

Subay, "Kızıldeniz'in kuzey kesiminde ve Akabe Körfezi'nde BAE ve Bahreynlilerle yapılan tatbikatların donanmanın harekat menzilini artıracağını, İsrail'in denizde faaliyet gösterme özgürlüğünü koruyabilmesini ve gerektiğinde olaylara yanıt verilmesini sağlayacağını" kaydetti.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise verdiği haberde, İsrailli subayın tatbikatın "bölgede bir güç gösterisi yapan İran'a doğrudan bir mesaj göndermeyi hedeflediği" yönündeki sözlerini aktardı.

Times Of Israel'in haberinde de söz konusu İsrailli subayın sözlerine yer verildi.