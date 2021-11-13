KARGOMsende 1 yılda 81 ile ulaştı

Birinci yıllarına ilişkin değerlendirmede bulunan KARGOMsende Genel Müdürü Cem Özyiğit, yapay zeka temeli bir altyapı kurduklarını anlattı.

YAPAY ZEKALI ALTYAPI

Özyiğit, "Online satıcıların ve alıcıların ihtiyaçlarına göre kurgulanmış, uçtan uca teknolojik bir altyapıya sahibiz. Dağıtımdaki gönderinin, harita üzerinden canlı takibi, teslimat saati bildirimi, teslimat tarihini, adresini ve kişisini kolaylıkla değiştirme imkânı sunan Türkiye'deki tek kargo firması olduk. D&R ve İdefix gibi önde gelen e-ticaret markaları ile başlayan serüvende bugün Türkiye'nin en büyük e-ticaret markaları ile çalışıyor durumdayız" dedi. Klasik kargoların 81 ili kapsayan erişim kapasitesini, yeni nesil kargoların ancak sınırlı bir coğrafyada sunabildiği ileri teknoloji odaklı hizmetle harmanladıklarına vurgu yapan Özyiğit, "Sektöre yeni bir anlayış getiren iş modeli ve oluşturduğumuz rekabetçi fiyatlar sayesinde pazarda fark yaratan bir marka olduk, yüzde 99.7 teslimat performansı, yüzbinde 3 hasar-kayıp oranı ve tüm Türkiye'ye ortalama 1.3 günde teslimat oranlarına sahibiz. Müşterilerimize herhangi bir aplikasyon indirmeye gerek olmayan bir yapıda -mobil olarak- erişim sağlanan e-şube/alıcı mobil site üzerinden gönderisiyle ilgili bilgilere ulaşabiliyor ve o andan itibaren de alıcı denetimine tümüyle açık olarak teslimat hizmetimizi vermeye başlıyoruz. Kişiye özel birçok hizmet de sunuyoruz" diye konuştu.





DEV ARAÇ FİLOSU

KARGOMSENDE'NIN yüzde 99.7'lik teslimat oranı ve 10 binlerce olumlu alıcı yorumuyla dikkatleri üzerine çektiğini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Sunar ise "Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.'nin 1.350 araçlık filosuyla, 81 ilde 25 binden fazla satış noktasına, her gün 70 bin km'den fazla yol kat ederek gerçekleştirdiği yarım asrın üzerindeki dağıtım tecrübesinden aldığımız güç ile "sektördeki en iyi müşteri deneyimini" rekabetçi fiyatlarla sunmaktayız. Tüm Türkiye'de, 5 bölge müdürlüğü, 145 dağıtım merkezi var" dedi.