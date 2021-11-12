3600 ek gösterge için kritik takvim! 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde 3600 ek göstergeye yönelik çalışmaların sürdüğüne dair haberlerin çıkması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Polis, Öğretmen, Hemşire ve Din görevlileri 3600 ek gösterge konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge meselesinin önümüzdeki yıl sonuna kadar çözümleneceği açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bakanlık bünyesinde çalışmaların başladığını duyurmuştu. İşte, 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
BAKANLIKTAN 3600 EK GÖSTERGE, EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
"Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir."
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
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- 3600 ek gösterge için kritik takvim! 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
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