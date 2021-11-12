3600 ek gösterge için kritik takvim! 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?

3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge meselesinin önümüzdeki yıl sonuna kadar çözümleneceği açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bakanlık bünyesinde çalışmaların başladığını duyurmuştu. İşte, 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?

BAKANLIKTAN 3600 EK GÖSTERGE, EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir."