SON DAKİKA | BAE Bahreyn ABD ve İsrail'den ilk kez ortak deniz tatbikatı
Son dakika haberine göre; ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), dün İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve NAVCENT'in Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı başlattığını duyururken, BAE ve Bahreyn ise, İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin ardından ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştiriyor. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Basra Körfezi'nin Mekran sahillerinde hava, deniz ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak askeri tatbikat yapmıştı.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) tarafından yapılan açıklamada, dün İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve NAVCENT'in Kızıldeniz'de ortak deniz güvenliği operasyonları tatbikatı başlattığı kaydedildi.
TATBİKATIN AMACI NE?
Açıklamada, 5 gün sürecek olan tatbikat kapsamında USS Portland gemisine ilişkin eğitimin yer aldığını belirten NAVCENT, tatbikatın "katılan güçlerin denizcilik engelleme ekipleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artıracağını" bildirdi.
NAVCENT, ABD 5. Filosu (C5F) ve Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) Komutanı Koramiral Brad Cooper yaptığı açıklamada, "Denizcilik işbirliği, bölgesel güvenlik ve istikrar için gerekli olan seyrüsefer özgürlüğünün ve serbest ticaret akışının korunmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.
İRAN'A KARŞI HAMLE
BAE ve Bahreyn'in, İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk ortak deniz tatbikatına ilişkin İsrail tarafından yapılan bası açıklamasında, ABD gözetiminde böyle bir askeri işbirliğinin başlamasının, İran'ın bölgedeki "güç projeksiyonuna" karşı yardımcı olabileceği kaydedildi.
KIZILDENİZ İLE SINIRLI KALMAYACAK
Rütbesi ve adı açıklanamayan bir İsrail deniz subayı ise, geçtiğimiz Temmuz ayında, birçok ülkenin ve İsrail'in İran'ı suçladığı, Umman açıklarında bir ticari gemide 2 kişinin ölümüne neden olan bir saldırıya atıfta bulunarak, tatbikatın Kızıldeniz'in güvenliğini ve iş birliğini arttıracağını, fakat bölgede İran terörü ile bir bütün olarak mücadele edildiği için bunun Kızıldeniz ile sınırlı kalmayacağını aktardı.
TRUMP DÖNEMİNDE İMZALANAN ANLAŞMA
Öte yandan İsrail ile BAE, geçtiğimiz sene 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.
İRAN'DAN GÖZDAĞI
İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin Mekran sahillerinde hava, deniz ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak askeri tatbikat başlatmıştı.
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