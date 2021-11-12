Dolar kuru son dakika: 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kurları

Dolar kuru son dakika... Bugün dolar ne kadar oldu? Döviz kurlarında dalgalı seyir sürüyor. Dün 9,87 ile rekor kırdıktan sonra 9,97'yi test eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 9,98 liradan başladı. Döviz kurlarındaki son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, güncel euro ve dolar fiyatlarını merak ediyor. Peki, 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte canlı döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte 12 Kasım canlı döviz kurları: