Dolar kuru son dakika: 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kurları
Son dakika... Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL dün yüzde 0,6 artarak 9,91 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,9866 ile rekor tazeledi. ABD’de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ile piyasalarda hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte canlı döviz kurları...
Dolar kuru son dakika... Bugün dolar ne kadar oldu? Döviz kurlarında dalgalı seyir sürüyor. Dün 9,87 ile rekor kırdıktan sonra 9,97'yi test eden dolar kuru, haftanın son işlem gününe 9,98 liradan başladı. Döviz kurlarındaki son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, güncel euro ve dolar fiyatlarını merak ediyor. Peki, 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte canlı döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
İşte 12 Kasım canlı döviz kurları:
YURT İÇİ PİYASALAR SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalarda, enflasyonist baskılara yönelik endişelerin geri plana atılması ile alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi takip edilecek.
ABD'de enflasyonun ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları konusunda gelecek yıl daha şahin bir tutum sergileyeceği beklentileri arttı.
Bazı analistler, gelecek yılın ilk yarısında aylık tahvil alımlarının sona erdirilmesinin ardından Fed'in temmuz ayından itibaren 3 kez faiz artışına gidebileceği öngörüsünde bulunurken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da ilk hamlesini gelecek yıl yapabileceği ihtimali güçlendi.
Analistler, Fed'in son toplantısında enflasyona ilişkin yönlendirmesini değiştirdiğini, Fed Başkanı Powell'ın ise "inatçı enflasyon" ifadesini kullandığını belirterek, son açıklanan verilerle birlikte bakıldığında tüm gelişmelerin, gelecek yıl daha sıkı para politikalarının uygulanmasına zemin hazırladığını söyledi. Pay piyasaları tarafında ise fiyatlamaların, yatırımcıların enflasyona ilişkin riskleri göz ardı ettiğini gösterdiğine işaret eden analistler, sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını, bu kapsamda bugün New York Fed Başkanı John Williams ile ECB Başekonomisti Philip Lane'nin açıklamalarının izleneceğini söyledi.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artması ile dün dolar endeksi yükselişini sürdürerek 95,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini gördü. Endeks bugün de yükselişini 3'üncü güne taşıyarak 95,3 seviyelerini test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek yüzde 1,57'ye çıktı. ABD'nin endeks vadeli işlem kontratlarında ise yeni günün alıcılı bir seyirle başladığı görülüyor.
Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 ve yıllık bazda yüzde 6,6 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülkede, eylül ayı sanayi üretimi de aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 2,9 arttı. Açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ve artan enflasyona ilişkin endişelere karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Avro/dolar paritesi, dün 1,1443 ile yaklaşık 16 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün de düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 1,1435 seviyelerinde dengelendi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise bugün alıcılı bir seyir izliyor.
Asya'da Çinli emlak şirketi Evergrande'nin tahvil ödemelerini ödeyerek temerrütten kurtulduğuna ilişkin fiyatlamalar ve emlak sektörüne yönelik hükümetin refinansman koşullarını gevşettiğini duyurması, pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Pekin'de düzenlediği 4 günlük üst düzey toplantıda, partinin 100 yıllık geçmişine ilişkin ideolojik bir değerlendirme niteliğindeki karar tasarısı kabul edildi. Karar ile Şi'nin geçmişten bugüne parti liderleri içinde Mao Zıdong ve Dıng Şiaoping gibi "düşünce kurucu önder" olduğu vurgulanırken, üçüncü iktidar döneminin işareti verildi. Bu da Şi'ye hayat boyu liderliğin yolunu açtı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.
Emtia tarafında dolardaki güçlenmenin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,2 değer kaybederek 82 doların hemen altından kapanmasının ardından bugün 81,5 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 artarak 1.863 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,2 gerileyerek 1.859 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.625,06 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,6 artarak 9,91 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,9866 ile rekor tazeledi.
Öte yandan, dün Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.
Analistler, cari dengede beklentilerin üzerinde fazla verilmesinin ardından gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini, faiz indirimlerinin bu toplantıda da devam edebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyor. Ekonomistler, eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağını öngörüyor.
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