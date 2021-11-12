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THY: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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THY: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak

Belarus'ta yaşanan göçmen krizi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) aldığı kararla Irak, Yemen ve Suriye vatandaşı olan yolculara bilet satmayacak. Havayolu şirketinin uygulamaya dün saat 18.30 itibariyle başladığı öğrenildi.

THY'den edinilen bilgiye göre, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarus'a seferi olan yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek. Ayrıca ilgili uygulamaya Belarus'ta oturumu olan Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları dahil edilirken, sadece diplomatik pasaportu olan yolcular seferlere kabul edilecek.

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