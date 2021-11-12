THY: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak

THY'den edinilen bilgiye göre, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarus'a seferi olan yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek. Ayrıca ilgili uygulamaya Belarus'ta oturumu olan Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları dahil edilirken, sadece diplomatik pasaportu olan yolcular seferlere kabul edilecek.

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