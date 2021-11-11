Avrupa Birliği açıkladı: Türkiye bizden pozitif ayrışacak! İşte rakamlar

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan'da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve İspanya'da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü.