Borsa İstanbul’da tarihi rekor! 1.642,08 puan

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 18 milyar 444 milyon dolar oldu. AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.