83 milyona sosyal koruma! Devlet halkının yanında

KADIN İŞGÜCÜ 11 MİLYON: Kadın istihdamı 9 milyon 156 bine ulaştı. 2002'de yüzde 25.3 olan oran, ağustos itibarıyla yüzde 28.4 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kadın işgücü sayısı 736 bin kişi artarak 10 milyon 889 bine yükseldi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde 830 bin 648 kadın, 68 bin 25 erkek, 106 bin 683 çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 356 kişiye hizmet verildi. Bugüne kadar 2 milyonu aşkın kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verildi.

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