Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması! EYT'ye yaş sınır gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar ve asgari ücret çalışmaları hakkında açıklama yaptı.
Bilgin, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.
Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi.
Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…
- Yarın üniversiteler açık mı? 10 Kasım üniversiteler tatil mi? Çarşamba günü ünivesiteler kapalı mı olacak?
- 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri! 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? Anıtkabir giriş çıkış saatleri!
- İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
- 10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım’da resmi tatil var mı, yok mu?
- Fiyatı göreni sevindirecek! TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?
- MEB ara tatil takvimi: 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün yapılacak?
- 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, işyerleri kapalı mı? 10 Kasım tatil mi?
- Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!
- Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Boşanma iddiaları sonrası ünlü çiftten ilk açıklama geldi
- BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...
- Evde bakım maaşı yatan iller 9 Kasım! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?