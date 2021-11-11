Bitcoin'de sert düşüş! 11 Kasım Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi? Bitcoin fiyatı son durum nedir?
Bitcoin fiyatı ne kadar oldu? Önceki gün 69 bin dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin'de sert düşüş yaşandı. Son 24 saatte %4'e yakın kayıp yaşayan Bitcoin gün içerisinde en düşük 62.822,90 doları gördü. Bitcoin'de yaşanan düşüşün ardından son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi? 11 Kasım Bitcoin fiyatı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Bitcoin'de sert düşüş! ABD'de yıllık enflasyonun 90'lı yıllardan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından Bitcoin rekor tazeledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 69.000,00 dolara çıkan Bitcoin daha sonra yatay seyretti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası Bitcoin'de sert düşüş yaşandı. Peki, Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi? 11 Kasım Bitcoin fiyatı son durum nedir? İşte son gelişmeler...
BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ, YÜKSELECEK Mİ?
En son Nisan ayında 64.899 dolarla rekor tazeleyen Bitcoin, o tarihten bu yana dalgalı seyretmişti. Önceki gün ABD'de yıllık enflasyonun 90'lı yıllardan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından Bitcoin ilk kez 69.000,00 doları test etti. Ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Bitcoin son 24 saatte 62.822 seviyesine geriledi.
BİTCOİN FİYATI NE KADAR?
Haberin yazıldığı saatte Bitcoin 64 bin dolar seviyesinde hareket ediyor.
Uzmanlar, ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 6,2 ile 90'lı yıllardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından rekor tazelediğini bildiriyor.
GÖZLER SHIBA INU'DA
Geçtiğimiz günlerde ciddi yükselişler yaşayarak dikkatleri üzerine çeken Shiba Inu, birkaç gündür yatay seyrettikten sonra düşüş eğilimine girdi. Shiba coin, son 24 saatte en düşük 0,00004600 dolar, en yüksek 0,00005469 doları gördü. Haberin yazıldığı saatte 0,00005198 seviyesinde hareket eden Shiba Inu'nun 1 cent olması bekleniyor.
ROBİNHOOD'DAN SHIBA INU AÇIKLAMASI
Shiba Inu coini için bekleyişte olan yatırımcılar, Robinhood listelemesinin olup olmayacağını merak ediyor. Shiba'nın listelenmesi için sosyal medyada 50 binden fazla dijital imza toplandığı biliniyor. Robinhood Operasyon Direktörü Christine Brown ise Shiba Inu hakkında merakla beklenen açıklamayı yaptı.
Robinhood COO'su Brown, özellikle projenin arkasında topluluğun kendileriyle kurdukları etkileşim konusunda memnuniyetini dile getirirken, platformlarında kripto para listelemesi konusunda son derece titiz davrandıklarını da bildirdi. İlk ve en önemli kriterlerinin emniyet ve güvenlik olduğunu bildiren Brown, Shiba Inu'nun listelenip listelenmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
SHIBA YÜKSELİR Mİ?
Birkaç gündür sakin seyreden Shiba Coin'in geleceği merak konusu oldu. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Shiba coin hakkında yaptığı olumsuz açıklamalara rağmen yükseliş trendini bozmayan Shiba'nın 1 cent olması bekleniyor. Hemen şunu belirtelim ki, kripto paralarda herhangi bir dayanağı bulunmayan yorumlara itibar edilmemesi, yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.
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