Bitcoin’de sert düşüş! 11 Kasım Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi? Bitcoin fiyatı son durum nedir?

Bitcoin'de sert düşüş! ABD'de yıllık enflasyonun 90'lı yıllardan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından Bitcoin rekor tazeledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 69.000,00 dolara çıkan Bitcoin daha sonra yatay seyretti. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası Bitcoin'de sert düşüş yaşandı. Peki, Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi? 11 Kasım Bitcoin fiyatı son durum nedir? İşte son gelişmeler...

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ, YÜKSELECEK Mİ?

En son Nisan ayında 64.899 dolarla rekor tazeleyen Bitcoin, o tarihten bu yana dalgalı seyretmişti. Önceki gün ABD'de yıllık enflasyonun 90'lı yıllardan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından Bitcoin ilk kez 69.000,00 doları test etti. Ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Bitcoin son 24 saatte 62.822 seviyesine geriledi.