10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücrette vergi kalkıyor mu? Yüzde 7.6 ekstra kazanç yolda! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete vergi muafiyeti yolda mı?

Asgari ücrette vergi kalkıyor mu? Yüzde 7.6 ekstra kazanç yolda! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete vergi muafiyeti yolda mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
ABONE OL
Asgari ücrette vergi kalkıyor mu? Yüzde 7.6 ekstra kazanç yolda! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete vergi muafiyeti yolda mı?

Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken konuya ilişkin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Okay Güray Bülbül A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bülbül, asgari ücret alan kişilerin ödediği vergilerin bazılarından muaf tutulabileceklerinin altını çizerken, asgar ücret artışlarının risklerini de paylaştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret alanlar vergi ödeyecek mi? İşte detaylar...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Okay Güray Bülbül asgari ücrete ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

DENİZ FENERİ ETKİSİ BEKLENİYOR

Asgari ücretin artmasıyla birlikte piyasadaki ortalama ücret seviyesi de artacak. Buna deniz feneri deniyor. Piyasadaki tüm ücretleri etkileyecek. Bu artış miktarı çok önemli.

RİSKLER NELER?

Asgari ücretin artmasının riskleri var. İstihdam düzeyinin ne olacağının yanında eksik bildirmeler de sorun yaratabilir. Tüketim üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması gerekiyor.

SATIN ALMA GÜCÜ KORUNABİLMELİ

Artışın reel olarak satın alma gücünü koruyabilmesi gerekiyor. İstihdama olumsuz etkisi olmaması için asgari ücret desteği verilmesi iyi olacaktır.

GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK

Asgari ücretlilerden gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması gündemde. Bu bile yüzde 7.6'lık bir artışa neden olacak. Bu son derece yerinde olur.

HASSAS DENGE KORUNMALI

Bu durum devletin vergi gelirlerinde bir azalmaya neden olmasının yanında ortalama ücretlerin asgari ücretlere gerilemesine neden olabilir. Bu hassas denge mutlaka korunmalı.

Asgari ücrette vergi kalkıyor mu? ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALKIYOR MU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA