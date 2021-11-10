DNC Group kurucusu Deniz Işın Coşkuner kur artışını ve artışın ekonomiye etkisini değerlendirdi

"ULUSLARARASI ALANDA BİRÇOK FARKLI ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ"

Aktif olarak CEO görevini sürdürdüğü ve kurucusu olduğu DNC Group'un kur artışı karşısında revize ettiği politikalarına da değinen genç iş insanı Deniz Işın Coşkuner; "Herkes gibi ben de kur artışını sorumluluğum dahilinde olan şirketim üzerinden değerlendirmeyi doğru buluyorum. Biz kur artışının etkisinden olabildiğince uzaklaşmak ve temel hedeflerimizi gerçekleştirmek adına uluslararası alanda hizmet vermeye başladık. Uluslararası alanda birçok farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Kanada, Hindistan ve Almanya gibi ülkeler hedef kitlemiz içerisinde. Dijital dünyayı hedef olarak belirleyen girişimlerin kur artışından daha az etkilendiğini düşünüyorum. Buna karşın alım gücü düştükçe girişimlerin hayat döngüleri de sekteye uğruyor. Bu yüzden tüm girişimlerin hedeflerinin global ölçekte olması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yorumda bulundu.

"KUR ARTIŞI İHRACAT HEDEFİ OLANLAR İÇİN TAHMİN EDİLDİĞİ KADAR YIKICI DEĞİL"

Kur artışıyla birlikte ihracat ilişkilerini de değerlendiren iş insanı Deniz Işın Coşkuner; "Kur artışı, ihracat hedefi olanlar için tahmin edildiği kadar yıkıcı değil. Stratejik ve planlı hareket ederek kur artışının yıkıcı etkilerinden korunmak mümkün. Aksi durumlarda şirketlerin büyük bir kırılma yaşaması olası. Özellikle Euro ve Dolar gibi para birimleriyle borçlanmış olan şirketler, kur artışından çok büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalarak etkilenebilir. Dengelerin iyi kurulması lazım. Bu tarz şirketler bizim kur hassasiyetine sahip olan şirketler olarak tanımladığımız grup içerisinde yer alıyor. Kur hassasiyeti yüksek olan şirketler bir an önce içerisinde bulundukları kriz durumunu yönetebilecek, profesyonel yaklaşımlar benimsemeli." İfadeleriyle güncel kurun olumsuz etkilerinden korunmak için şirketlerin içerisinde bulunması gereken pozisyonlar hakkında bilgi verdi.