Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK tarafından onaylanmasının ardından Doğu Aras Enerji halka arz milyonların gündemine yerleşti. 4-5 Kasım tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacağı bilgisi verildi. Yakın zamanda borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?

DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi.