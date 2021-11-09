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Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?

Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. 67 milyon lira sermayesi bulunan şirketin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 110 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak detaylar merak ediliyor. İşte, Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?

Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK tarafından onaylanmasının ardından Doğu Aras Enerji halka arz milyonların gündemine yerleşti. 4-5 Kasım tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacağı bilgisi verildi. Yakın zamanda borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?

DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Halka arz, 110 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.680.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Halka açıklık oranı %20,00 olup ek pay satışı olması halinde %24,00 olacaktır.

67 milyon lira sermayesi bulunan Doğu Aras Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 110 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Doğu Aras halka arz oransal yapılacak.

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