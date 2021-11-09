09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Haberler gerçek dışı

Son dakika: THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Haberler gerçek dışı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2021
ABONE OL
Son dakika: THY’den Belarus uçuşu açıklaması: Haberler gerçek dışı

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberlerini yalanladı.

THY uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberlerini yalanladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

THYden gururlandıran başarı THY'DEN GURURLANDIRAN BAŞARI
THY Avrupada ikinci 2. sırada THY AVRUPA'DA İKİNCİ 2. SIRADA
THYnin Corporate Club programına ödül THY'NİN "CORPORATE CLUB" PROGRAMINA ÖDÜL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA