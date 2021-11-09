80 bin milyon kamyon şoförüne acil ihtiyaç var! Yıllık kazanç 57 bin dolar

"SEKTÖRLE İLGİLENMEYEN İNSANLARI CEZBETTİ"

Pandemiden kaynaklanan koşullardan dolayı insanları bu sektöre ilgi gösterdiğini belirten ve şoförlük eğitimi verilen bir okulun operasyon müdürü olan Tejbir Batth, "Bu, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" diyor.

New York City'de pandeminin başlamasıyla birlikte işlerini kaybeden binlerce taksi şoförü kamyon şoförü olmak için başvurular yaptı.