09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 80 bin milyon kamyon şoförüne acil ihtiyaç var! Yıllık kazanç 57 bin dolar

80 bin milyon kamyon şoförüne acil ihtiyaç var! Yıllık kazanç 57 bin dolar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
ABONE OL
80 bin milyon kamyon şoförüne acil ihtiyaç var! Yıllık kazanç 57 bin dolar

ABD'de nakliye aracı şoförlerinin sayısının azalması ve koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, ülkede başta gıda sektörü benzeri pek çok tedarik zincirinde problemlerin oluşmasına yol açtı. ABD şu an 80 bin kamyon şoförüne acil ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Diğer taraftan bir takım firmalar kamyon şoförlerine senelik 47 bin dolardan 57 bin dolara kadar maaş verdiklerini belirtti.

Geçen günlerde Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear, ülkedeki kamyon şoförü eksikliğine vurgu yapan açıklamalar yapmıştı. Spear, pandemi öncesi kamyon şoförü ihtiyacının 61 binin üzerinde olduğunun altını çizerek, pandemiyle bu oranın % 30 çıkarak şu an rekor düzeyde 80 bine yükseldiğini belirtmişti.

TEDARİK ZİNCİRİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kamyon şoförü eksikliğinin tedarik zincirini olumsuz etkilendiğini açıklayan Spear, ABD Başkanı Joe Biden'in önceki haftalarda verdiği California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emrinin iyi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Ancak bu, eğer oradaki yükü çekecek kamyon ve şoförün yoksa çok fark etmiyor" açıklamasında bulunmuştu.

NAKLİYE PROBLEMİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

ABD'de yaşanan sürücü sıkıntısı eğitim sürecinin de önünü açtı. Ülkede birçok sürücüye eğitim verilirken bu çalışmalar henüz nakliye sorununa olumlu bir etki etmedi.

AÇIK 160 BİNE ULAŞABİLİR

BBC'nin haberine göre American Trucking Associations (ATA), ABD'de 80.000 kamyoncu açığı olduğunu tahmin ediyor. Bu, endüstri için tüm zamanların en yüksek seviyesi. Ve hiçbir şey değişmezse, açık önümüzdeki on yılda 160.000'e ulaşabilir.

Öte yandan sürücü eksikliği, limanlardan mağaza raflarına ürün getirmeyi zorlaştırıyor ve kış tatili öncesinde çok çeşitli ürünlerin fiyatlarını artırıyor.

"SEKTÖRLE İLGİLENMEYEN İNSANLARI CEZBETTİ"

Pandemiden kaynaklanan koşullardan dolayı insanları bu sektöre ilgi gösterdiğini belirten ve şoförlük eğitimi verilen bir okulun operasyon müdürü olan Tejbir Batth, "Bu, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" diyor.

New York City'de pandeminin başlamasıyla birlikte işlerini kaybeden binlerce taksi şoförü kamyon şoförü olmak için başvurular yaptı.

47 BİN DOLAR MAAŞ

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ABD'de kamyon şoförleri yıllık ortalama 47.130 dolar maaş alıyor. Fakat bu maaşa ek olarak 10 bin dolar gibi bonuslarda veriliyor.

ABD'de yapılan tüm teşviklere rağmen yeteri sayıda kamyon şoförü henüz bulunmuş değil.

CİRO ORANI YÜZDE 90

Öte yandan American Trucking Association'a göre, büyük firmalardaki uzun yol sürücüleri için ortalama yıllık ciro oranı yüzde 90'dır. Sürücüler, iş stresli olduğu ve aileden uzun süre ayrı kalmak gibi büyük kişisel fedakarlıkları beraberinde getirdiği için tükendiklerini dile getiriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA