Türk taşı Avrupa ve Rusya pazarında

"SAMSUN'U HER KONUDA MARKA ŞEHİR YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Son iki yılda ürün çeşitliliğinde artış yaptıklarını da ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda belediye projelerindeki artışla birlikte ürettiğimiz ürün miktarı da 2 kata ulaştı. Buna paralel şekilde geçmiş yıllara göre satışımız 2 kata çıktı. Ürün çeşitliliğine gelince son 2 yılda tasarıma büyük önem veriyoruz. Bu yıl 50'den fazla yeni ürün tasarladık. Gelen talep üzerine de tasarım yapıp ürün çeşidimizi artırıyoruz. Dengeli bir şekilde büyüyoruz. Talepleri karşılamada yetersiz kaldığımız zamanlarda personel sayımızı artırıyoruz. Şuan tam kapasite çalıştığımızda da belediye projelerinin yanı sıra satış ve ihracata cevap verebilecek durumdayız. Samsun'u her konuda marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin değerine değer katmak için gayretle çalışıyoruz."