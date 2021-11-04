THY’den gururlandıran başarı

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Aycı "Üçüncü çeyrekte bizim gibi kar açıklayan şirketler var. Sağlanan başarının ne manaya geldiğini sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Herkes her yorumu yapabilir. Herkes her rakamı isteği yere eğip bükebilir. İstediği yorumlarla bizim bu başarımız farklı yere çekmeye çalışabilir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu toparlanma ekonomimize ve sivil havacılığımıza hayırlı olsun" dedi

RAKİPLERİNE FARK ATTI

THY'nin üçüncü çeyrekte sunduğu kapasitesinin 2019'ün yüzde 81' seviyesine ulaşarak rakiplerine göre çok daha bir hızlı dönüş ortaya oyduğunu altını çizen Aycı "Rakip havayollarından Air France-KLM ve United üçün çeyrekte 2019 kapasitelerini yüzde 70'inde dönebildi. Lufthansa ise yüzde 50'ler seviyesine dönebildi. Dünyanın en hızlı iç pazarına sahip ABD'de United'ın sadece yüzde 70'ine dönebilmesinin de bu anlamıyla Türkiye ekonomisinin Türk sivil havacılığının, Türkiye'deki pandemi krizinin yönetim başarısının ne kadar önemli ve anlamlı. Bu sadece THY ile açıklanabilecek bir başarı değildir. Türkiye'nin topyekün başarı hikayesidir. Türkiye'nin yönetim başarısı hikayesidir" diye konuştu